Sakarya'da traktör fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir traktör fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kocaeli
Başak Sokak'taki traktör fabrikasının boyahanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.