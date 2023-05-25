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Sakarya'da traktör fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir traktör fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İbrahim Yozoğlu  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Sakarya'da traktör fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Kocaeli

Başak Sokak'taki traktör fabrikasının boyahanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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