Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,551.00
BTC/USDT
19,718.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi’nde sahile yakın bir bölgede orman yangını başladı
logo
Gündem

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Emre Ayvaz   | 04.09.2022
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Aralıklarla yağmurun da etkisini gösterdiği bölgede, olumsuz hava koşulları yüzünden saat 13.30 itibarıyla denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı
Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa'da vitrine çıkacak
Yunanistan, Ege'de hava ve kara suları ihlallerini geçen yıla göre arttırdı

Benzer haberler

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Boğulma vakalarında sudaki 'iki kurtarıcı nefes' müdahalesi hayati önem taşıyor

İzmit Körfezi'nde popülasyonu artan kalkan balıkları ve hayalet ağlar görüntülendi

Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı

Amasyalı kardeşler karada karavan, suda yat olabilen araç tasarladı
Fransa'da şirketlerin fosil yakıtlarla sağlanan enerjinin reklamını yapması yasaklandı

Fransa'da şirketlerin fosil yakıtlarla sağlanan enerjinin reklamını yapması yasaklandı
Antalya sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Antalya sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet