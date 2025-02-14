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Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi zabıtadan koşarak kaçtı

Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişinin zabıtadan koşarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osman Nevtan Angün  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi zabıtadan koşarak kaçtı

Sakarya

Zabıta ekipleri, Karasu ilçe merkezinde koltuk değneğiyle kendini engelli gibi göstererek dilendiğini fark ettikleri kişiyi zabıta aracına bindirerek belediye binasına götürdü.

Araçtan inen kişi, belediye binasına girdiği sırada elindeki koltuk değneğiyle koşarak kaçmaya başladı.

Zabıta ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan 1531 liraya el konuldu.

Dilenciye, Kabahatler Kanunu uyarınca 1406 lira para cezası kesildi.

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