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Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan, yanındaki iş yeri, cami ve eve sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Ömer Faruk Cebeci  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Sakarya

D-100 kara yolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, fabrikanın yanındaki oto lastikçi, Beşköprü Merkez Camisi ve iki katlı eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de bölgeyi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Merkez ve ilçelerden gelen 50 personel, 17 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle yapılan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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