Sakarya'da fındık kırım fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sakarya
Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.