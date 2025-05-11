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Sakarya'da fındık kırım fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osman Nevtan Angün  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Sakarya'da fındık kırım fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Osman Nevtan Angün/AA

Sakarya

Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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