Dolar
8.44
Euro
9.96
Altın
1,803.21
ETH/USDT
3,409.00
BTC/USDT
47,140.00
BIST 100
1,434.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sakarya'da belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasıyla yeni pazarların açılmasını sağlayacaklarını belirterek, Sakarya’yı tarımda marka şehir haline taşıyacaklarını söyledi.

Ömer Faruk Cebeci   | 14.09.2021
Sakarya'da belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Botanik Vadisi'nde yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkilerle ilaç ve kozmetik sanayisine ham madde sağlanmasının yanı sıra ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kocaali, Kaynarca ve Karasu sınırlarından geçen Melen İsale Hattı üzerindeki 3 bin hektarlık alanda 2 milyonu aşkın bitkinin toprakla buluşturulduğu ve bir kısmının hasadına başlandığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Botanik Vadisi'nde yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkilerle ilaç ve kozmetik sanayisine ham madde sağlanmasının yanı sıra ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Adaçayı ve lavanta hasadının ardından bugün biberiye hasadının yapıldığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 150 dekarlık alandan 1 tonun üzerinde elenmiş biberiye elde edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vadinin, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline geldiğini, dikimi yapılan 2 milyonu aşkın bitkinin şehrin ekonomisine ve tarımsal iddiasına büyük güç kattığını kaydetti.

Vadide, adaçayı, kuşburnu, melisa, kekik, ıhlamur, akasya, böğürtlen, defne gibi aromatik bitkilerin yeşerdiğini bildiren Yüce, kentte tarımsal verimliliği zirveye çıkarmak için büyük çaba sarf ettiklerine işaret etti.

Yüce, Melen İsale Hattı üzerinde bulunan yaklaşık 70 kilometre uzunluğa sahip atıl alanın değerlendirildiğini anlatarak, Sakarya'nın tarımsal geleceğini garanti altına almak, tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve mümbit topraklardan maksimum verim sağlamak adına çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin, ilaç sanayi başta olmak üzere kozmetik sanayisinde kullanılacağına ve yurt dışına satışı ile ülke ekonomisine katkılar sunulacağına değinen Başkan Yüce, belediye marifetiyle yapılan tarımsal hamlelerin şehrin geleceği için çok önemli olduğunu belirtti.

Yüce, "İnşallah tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasıyla yeni pazarların açılmasını sağlayacak, üreticilerimizi destekleyecek ve Sakarya’yı tarımda marka şehir haline taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğe tepkisi sürüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama 20 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

Sakarya'da belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Sakarya'da belediyenin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler ihracat yolunda

Hastanede Kovid-19 tedavisi süren genç, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Yapımcı Fatih Aksoy: Türk dizileri bir ülkeye girdiğinde, o ülkeyi fethedecek içeriğe ve yapım gücüne sahip

Türkiye, su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatında yeni rekora koşuyor

Türkiye, su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatında yeni rekora koşuyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi
Girişimci anne kız el yapımı çikolatalarıyla ağızları tatlandırıyor

Girişimci anne kız el yapımı çikolatalarıyla ağızları tatlandırıyor