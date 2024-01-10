Dolar
29.97
Euro
32.85
Altın
2,034.66
ETH/USDT
2,413.70
BTC/USDT
45,628.00
BIST 100
7,791.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Davut Genç, Şengül Azbay  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Sakarya

Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaali ilçe merkezinde devam eden sağanak, yüksek rakımlı yerlerde hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşmesiyle yerini kara bıraktı.

Hendek ile Kocaali ilçelere arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda yoğun yağış sonucu kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Sisin de etkili olduğu bölgedeki yoğun çam ağaçları karla kaplandı.

Hendek'in 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na 10 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli'de de Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla tatilcilerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Kartepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 61 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın aralıklarla sürdüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
TİHEK'ten gazeteciyi çöp toplamada görevlendiren belediyeye para cezası
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Benzer haberler

Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor

Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Ardahan'da kar ve sis, Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Bolu'ya kar yağdı

Bolu'ya kar yağdı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar yağışı devam ediyor

Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar yağışı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet