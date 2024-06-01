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Sakarya sahillerinde hizmet verecek cankurtaranlar zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Mehmet Karakaş  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Sakarya sahillerinde hizmet verecek cankurtaranlar zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet verecek ekiplere, 10 Haziran'da açılacak yaz sezonu öncesi karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimler veriliyor.

Cankurtaranlar, 45 gözetleme kulesi, 6 jet ski, 1 ATV, 2 adet 4x4 araç ve 2 zodyak bot ile 31 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, AA muhabirine, Karadeniz sahilinde bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da görev aldıklarını söyledi.

Cankurtaran olmayan bölgelere de "denize girmek tehlikeli" tabelası yerleştirdiklerini aktaran Karaca, "Anons veya ihbar gelirse jetlerimize hızlı bir müdahale yaparak kurtarmaya çalışıyoruz. Normalde eğitimlerimiz 6 gün sürüyor. Ama biz bu süreci uzatmak istiyoruz. Özellikle yeni cankurtaranlarımızın hazırlık sürecini biraz daha artırarak onları daha hazır bir şekilde sahile göndermek istiyoruz." diye konuştu.

Eğitmen Yusuf Serdar Aldanmaz da cankurtaranlara yönelik eğitim metotları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cankurtaran personeli Yunus Emre Tanır ve Uğur Köylü de aldıkları eğitim ve edindikleri bilgilerden bahsetti.

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