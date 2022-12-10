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Sakarya’da mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ömer Faruk Cebeci   | 10.12.2022
Sakarya’da mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci - AA

Sakarya

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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