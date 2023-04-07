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Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Durmuş Genç  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, deprem bölgesindeki afetzedeleri sahte konteyner ilanları verip kapora alarak dolandırdığı gerekçesiyle, dün ilçede yakalanan Kenan T'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Savcılığa çıkarılan zanlı, ifadesinin alınması sonrası sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kenan T'nin, 17 ayrı "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan arandığı öğrenildi.

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