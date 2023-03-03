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Sahte internet sitelerinden "trafik sigortası" dolandırıcılığı yapan 24 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlıların, sigorta şirketlerine benzer isimlerle kurdukları internet siteleri üzerinden yaklaşık 5 milyon 22 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Emrah Yaşar   | 03.03.2023
Sahte internet sitelerinden "trafik sigortası" dolandırıcılığı yapan 24 şüpheli yakalandı

Eskişehir

Eskişehir merkezli İzmir, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, sahte internet sitelerinden trafik sigortası yapma bahanesiyle 5 milyon lirayı aşkın haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, trafik sigortası yaptırmak isteyen araç sahiplerini hedef seçerek dolandıran kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zanlıların, sigorta şirketlerine ait olanlara yakın isimlerle kurdukları 50'den fazla sahte internet sitesi üzerinden güven ortamı oluşturdukları, sitelerini tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri, bu mecralarda ilanlar vererek farklı numaralardan iletişim bilgilerini paylaştıkları belirlendi.

Telefonla ya da web sitesinden kendilerine ulaşan araç sahiplerinden, sigorta yapma bahanesiyle IBAN numaralarına para göndermelerini isteyerek ya da kart bilgilerini alarak yaklaşık 5 milyon 22 bin lira dolandırdıkları anlaşılan şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 50'si Eskişehir'de olmak üzere ülke genelinde 1288 olaya karıştıkları ortaya çıktı.

Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 24 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ajanda, bilgisayar ve sim kart ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu tür olaylara ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan uyarı içerikli açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın internet siteleri üzerinden araç sigortalarını yaptırmaları halinde, bilinen doğruluğu kanıtlanmış siteler ve şirketler üzerinden işlem yapmaları, güvensiz sitelerden yapılacak poliçelere inanmamaları, poliçelerini mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından önemlidir. Bu tür zararlı linkleri gören vatandaşlarımızın https://usom.gov.tr/ihbar URL adresli ihbar sayfasına bildirimde bulunması halinde gerekli işlemler başlatılacaktır."

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