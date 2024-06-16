Sahillerde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk yaşanıyor
Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya
Yurt dışından gelenlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinde Konyaaltı ve Lara plajlarında serinlemeyi tercih etti.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.
Sahile gelenlerden bazıları yüzüp, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi tercih etti.
Tatilci Mustafa Mersin, AA muhabirine, sabah saatlerinde ibadetleri yerine getirdikten sonra kızıyla birlikte sahile geldiğini söyledi.
Antalya'nın çok güzel olduğunu belirten Mersin, "Bu coğrafyanın güzelliğini kızımla birlikte yaşamaya geldik. Antalya'da hava sıcak ama deniz kenarı biraz daha tercih edilir. Antalya yaz sezonunda her zaman kalabalık, her zaman tercih edilen bir yer. Gerçekten hem Türkiye'nin hem de dünyanın en güzel tatil yerlerinden biri diyebilirim. Burada olmaktan mutluyuz." dedi.
Muğla'daki sahillerde bayram yoğunluğu
Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Ula, Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturuyor.
Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.
Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.
Halk plajında yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Bazı tatilciler ise kano ve rüzgar sörfü yaptı.
Marmaris'te ise tatilciler ve vatandaşlar sahillerde vakit geçirdi. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi.
Su parkları ve sporları istasyonlarında da yoğunluk gözlenirken, turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle heyecanlı dakikalar yaşadı.
Bodrum'da da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlarda hareketliliği artırdı. Gümbet, Bitez, Ortakent, Kumbahce ve Torba sahillerinde yoğunluk yaşandı.
Fethiye'de ise Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı ve Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda hareketlilik gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.