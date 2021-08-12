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Sinop’un Ayancık ilçesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın helikopteri ile arama kurtarma çalışması yapılıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde mahsur kalan bazı vatandaşlar botla tahliye edildi.
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Sahil Güvenlik unsurlarınca Kastamonu ve Sinop'ta selde mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'ta mahsur kalan 53 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 helikopter ve kara ekiplerince kurtarıldı.

Kemal Ceylan   | 12.08.2021
Sahil Güvenlik unsurlarınca Kastamonu ve Sinop'ta selde mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı

Sinop

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması maksadıyla 3 Sahil Güvenlik helikopteri ve karadan kurtarma ekiplerinin görevlendirildiği bildirildi.


Açıklamada, görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde 46, kara ekipleri tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 7 olmak üzere toplam 53 vatandaşın güvenli bölgeye tahliyesinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirildiği, bölgedeki tahliye faaliyetlerine devam edildiği vurgulandı.

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