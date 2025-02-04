Sahil Güvenlik Komutanlığı ocak ayına ilişkin verileri paylaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen ay 9 bin 353 deniz aracını kontrol etti.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığının geçen ay gerçekleştirdiği görevlere ilişkin istatistikler, kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Buna göre, 1-31 Ocak'ta 9 bin 353 deniz aracı kontrol edildi, aralarında çocukların da bulunduğu 2 bin 13 göçmen kurtarıldı veya yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 22 kişinin hayatı kurtarıldı, 21 hasta ya da yaralanın tıbbi tahliyesi yapıldı.
Ekipler, 49 göçmen kaçakçısı şüphelisini gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.