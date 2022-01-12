Dolar
13.22
Euro
15.14
Altın
1,826.69
ETH/USDT
3,376.20
BTC/USDT
43,789.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) kararıyla kentte görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı haziran ayı sonuna kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek.

Mücahit Türetken   | 12.01.2022
Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

İstanbul

İBB Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın teklifiyle gündeme alınan salgın dolayısıyla sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin madde görüşüldü.

Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan 30 Hazirana kadar ücretsiz yararlanmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisten geçen tekliften tüm sağlık kurumlarında çalışan memur, işçi, intern doktorlar, sözleşmeli çalışanlar, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları, Adli Tıp Kurumu ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları faydalanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması
Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti
Alman parlamentosunda Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi

Benzer haberler

Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

İETT otobüsü kazaları ve İstanbulkart sorunu

İBB Meclis üyesi Coşgun: 'Hisar Üstü Konağı' Ekrem İmamoğlu için amacı dışında köşke çevrildi

Sağlık çalışanlarından yeni yıl mesajı

Sağlık çalışanlarından yeni yıl mesajı
Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor

Değnekçiler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor