Sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan evdeki hastayı sedyeyle 500 metre taşıdı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle evinin yolu kapanan hasta kadını, sedyeyle 500 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Hakkari
Altınsu köyünde şiddetli karın ağrısı çeken 21 yaşındaki Nurdan Özel'i yoğun kar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Köye giden ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle ambulansla hastanın evine kadar ilerleyemeyince kalan kısmı yürüdü.
Hastaya evinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra kadını sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak yol kenarında bekletilen ambulansa ulaştırdı.
Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Baba İhsan Özel, kızını hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.