Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki için İstanbul'da sessiz yürüyüş
"Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi"ne üye sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
İstanbul/Erzurum
İstanbul Fatih Çemberlitaş'ta 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan grup, "Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı pankart açtı.
Grup üyeleri, Filistin'de öldürülen kişilerden akan kanı temsilen kırmızı boyalı doktor önlükleri giydi.
Ellerinde "Refah sınırı açılsın", "Temiz su yok, temiz gıda yok, sağlık yok", "Yıkılan hastanelerin yeniden inşasını istiyoruz" ve "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" yazılı Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan katılımcılar, Sultanahmet'teki Alman Çeşmesi'ne kadar yürüdü.
Polis ekipleri grubun yürüdüğü güzergahta güvenlik önlemi aldı. Bazı turistler alkışlayarak eyleme destek verdi.
"Yaşananlar bütün dünyanın şahitliğinde gerçekleşiyor"
Dr. Muhammed Fatih Yaman, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de katliamın 259. günü olduğunu, ekim ayında hastanenin bombalandığı haberini aldıktan sonra bütün öfkeleriyle İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğuna gittiklerini söyledi.
Aradan geçen 8 ayda defalarca hastanelerin bombalandığını, saldırıların hala devam ettiğini belirten Yaman, "Ancak görüyoruz ki yüreğimizdeki öfke gittikçe azalıyor. Elbette o günkü şiddetiyle öfkemiz devam etmeyecek ama Gazze'de yaşananları haber izler gibi takip etmeyi asla kabul etmiyoruz." dedi.
Yaşananların film sahnesinden bir kesit olmadığına dikkati çeken Yaman, şöyle devam etti:
"Dün Nuseyrat Kampı'na saldırı düzenlendi, çok sayıda şehit ve yaralı var. Yine dün 5 yaşındaki bir çocuğun açlıktan 8 kiloya düşmüş olduğunu gördük. Bayram günü bir kız çocuğunun babasının cesediyle bayramlaşmasını hep beraber izledik. Bu yaşananların tamamı bütün dünyanın şahitliğinde gerçekleşiyor. Bizler Gazze'yi unutmamak için, vicdanımızı diri tutmak için, zulme karşı olduğumuzu göstermek için Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 32. haftasındayız."
"Gazze, bize yürek neymiş onu öğretti"
Yaman, Gazze bombalanınca Birleşmiş Milletler ile NATO'nun yanı sıra insan hakları ve uluslararası hukukun oyundan ibaret olduğunu anladıklarını belirtti.
Gazze'nin kendileri için rahmet kaynağı olduğunu vurgulayan Yaman, "Gazze, bize kadınların çocuk sevgisinin nasıl olması gerektiğini öğretti. Gazze, bize yürek neymiş onu öğretti. Gazze karanlığa gömülmüş dünyada bize ışık oldu." diye konuştu.
Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 32 haftadır sürdürüyor.
Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.
Bazı sağlıkçıların ve vatandaşların çocuklarından oluşan bir grup da sırtlarına yapıştırdıkları "Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem", "Özgür Filistin", "Direnen Gazze'ye bin selam" ve "Evlerimizi yaktılar" ile "Uyumuyorum, öldürüldüm" yazılı dövizlerle yürüyüşe eşlik etti. Bazı kadınlar da bebek arabalarının içerisine kefenlenmiş bebek maketleri koyarak yürüyüşe destek verdi.
Çocukların aynı zamanda "Kudüs'e Doğru" ezgisini söylediği yürüyüşe, çevreden vatandaşlar da katıldı.
Grup adına konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Şifanur Şeker, Gazze'yi unutmayan ve unutamayan sağlık çalışanları olarak 32'inci kez bir araya geldiklerini söyledi.
Eylemlerini bayram tatiline rağmen devam ettirdiklerini dile getiren Şeker, "İsrail, Müslüman kardeşlerimize bayram seyran dinlemeden zulmediyor, çocuk, sivil bakmadan öldürüyor. Sağlıkçı, hastane önemsemeden bombalıyor. O yüzden biz de az kişi olduğumuz günlerde bile sayımıza bakmadan, benimle kim var diye arkamıza dönmeden meydana atılıyoruz, ben varım Allahlım diyoruz." dedi.
Katil İsrail on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ettiğini aktaran Şeker, şöyle konuştu:
"8 aydır her gün, her dakika Gazze’ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla ve hastalıkla boğuşuyor. Kayıtlara göre 15 bini çocuk olmak üzere 36 bin kişi şehit oldu. 498 sağlık çalışanı ve 147 gazeteci öldürüldü. 7 adet toplu mezar bulundu. 80 binden fazla yaralı var. Bizler hekimler ve sağlık çalışanları olarak 32'nci haftasında toplandığımız yürüyüşümüzde haykırıyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız." şeklinde konuştu.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.