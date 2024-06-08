Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Isparta, Erzurum, Kayseri ve Kars'ta sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" yaptı.
Isparta/Erzurum/Kayseri/Kars
Isparta'da, Kaymakkapı Meydanı'ndaki Gazze çadırı önünde toplanan tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, ellerindeki dövizlerle Mimar Sinan Camisi önüne yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Cihan Uygun, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak, Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.
İsrail'in işgal ve zulmünün 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ettiğini belirten Uygun, "8 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor." dedi.
Gazze halkının imanını, sabrını hayranlıkla izlediklerini ifade eden Uygun, "Biz biliyoruz ki şu an Gazze halkı zor durumda olsa dahi bu mücadeleyi onlar kazandı, kazanmaya devam ediyorlar." diye konuştu.
Açıklamanın ardından dua edildi.
Erzurum
Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini sağanağa rağmen devam ettirdi.
Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi avlusunda toplanan sağlık çalışanları, ellerindeki döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Dr. Yusuf Çiftçi, İsrai'in işgal ve zulmüne karşı yapılabilecekleri hatırlatmak için 30 haftadır toplandıklarını söyledi.
"Onların kahvesini içince uyanabilir misin?"
Yapılması gereken boykot çalışmalarında bahseden Çiftçi, şunları söyledi:
"246 gündür terörist İsrail'in yaptıklarını gördük, sinirlendik, iğrendik, ağladık, içimiz kaldırmadı. Biz bakmaya dayanamazken Gazzeli masum siviller evsiz kaldılar, üşüdüler, parçalandılar, asıldılar, canlı canlı ezildiler. Yetmedi mezarlarından kazındılar. Çamurlu suya muhtaç oldular, salgına düştüler, milyonlarca göz onları izlerken açlıktan öldüler. Canlı canlı yakıldılar, kolsuz bacaksız kaldılar, kafasız şekilde defin oldular ve daha niceleri. Peki bol bahaneli cahil boykot kırıcı, hadi şimdi söyle, 8 aydır bunları görüp de uyanmayan kendine gelmeyen sen, onların kahvesini içince uyanabilir misin?"
Müslümanların birlik olup İsrail mallarını boykot etmesinin öneminden bahseden Çiftçi, "Siyonist Yahudilerin karşısında durabilmek, onlara muhtaç olmamak, şehit olan binlerce çocuğumuza borcumuzdur." dedi.
Konuşma sırasında, gerçekleştirilen boykotlara karşı çıkan temsili bir diyalog da canlandırıldı.
Kurgu gereği yapılan boykotların anlamsız olduğunu savunan bir kişiye karşı cevaplar verildi.
Zaman zaman etkisini artıran yağış altında gerçekleştirilen yürüyüş, duanın ardından sona erdi.
Kayseri
Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Meryem Aktaş, 8 aydır her gün Gazze'den şehit haberleri geldiğini söyledi.
Gazze halkının imanını ve cesaretini hayranlıkla izlediklerini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:
"Gazze bize üniversite oldu. Gazze bize rahmet kaynağı oldu. Gazze bize kadınların ve çocuk sevgisinin nasıl olması gerektiğini öğretti. Gazze bizlere yürek neymiş, onu öğretti. Biz biliyoruz ki bu filmin sonu henüz gelmedi. Sona geldiğimizde işte o zaman Gazze'deki annelerin haykırışlarının karşılığını göreceğiz, o zaman zulmedenlerin neler yaşadığını göreceğiz. Bizler vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, mesleklerimizle ve eylemlerimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."
Kars
Kars'ta sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 30 haftadır sürdürüyor.
Fethiye Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, taşıdıkları dövizler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Faikbey ve Kazım Paşa Caddeleri üzerinden Kars Kalesi bölgesindeki Gazi Kars Bedesten'e kadar sessiz yürüyüş yaptı.
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Zeynep Nevra Birkan, grup adına yaptığı konuşmada, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ettiğini söyledi.
Yaklaşık 8 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağdığını ve şehit haberleri geldiğini dile getiren Birkan, şöyle konuştu:
"Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. 15 bini çocuk olmak üzere 36 bin kişi şehit oldu 498 sağlık çalışanı, 147 gazeteci öldürüldü. 7 toplu mezar bulundu, 80 binden fazla yaralı var. Bütün bu olanlara rağmen aylardır bizlere ve bütün dünyaya ders veren Gazze halkının imanını, cesaretini, sabrını hayranlıkla izliyoruz. Ve biliyoruz ki şu an Gazze halkı zor durumda olsa dahi bu mücadeleyi onlar kazandı, kazanmaya devam ediyorlar."
Birkan, her zaman Gazzeli kardeşlerinin yanında olduklarını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.