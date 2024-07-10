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İzmir’in Gaziemir ilçesi Irmak mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasının çatı katında yangın çıktı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, tarihi binanın kubbesi alevlerin etkisiyle düşerek parçalandı.

Mustafa Hatipoğlu, Elif Küçük  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasının çatı katında yangın çıktı

İstanbul

Üsküdar Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan üniversitenin tarihi binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düştü.

Ekipler, parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevleri söndürdü.

Yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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