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Sağlık Bakanlığından bebek ölümlerini araştıracak Komisyon'a destek mesajı

Sağlık Bakanlığı, bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na sürecin tüm aşamalarında her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

İsa Toprak  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Sağlık Bakanlığından bebek ölümlerini araştıracak Komisyon'a destek mesajı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerini araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğuna ilişkin son dakika paylaşımı alıntılanarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Araştırma Komisyonu'nu destekliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak, bu önemli sürecin tüm aşamalarında Komisyon'a her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz." ifadelerine yer verildi.

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Sağlık Bakanlığından bebek ölümlerini araştıracak Komisyon'a destek mesajı
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