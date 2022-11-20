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Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı

Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek incelemelere başladı.

Ekber Türkoğlu   | 20.11.2022
Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı

Tokat

Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.

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Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş, Tokat'taki özel hastanede incelemelere başladı
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