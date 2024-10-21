Sağlık Bakanı Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Ankara
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Memişoğlu, saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Memişoğlu'nun açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, "@anadoluajansi, @AACanli" X hesaplarından da anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.