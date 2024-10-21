Dolar
34.26
Euro
37.21
Altın
2,736.37
ETH/USDT
2,689.70
BTC/USDT
67,921.00
BIST 100
8,753.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

İsmet Karakaş  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Sağlık Bakanı Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Memişoğlu, saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.

Memişoğlu'nun açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, "@anadoluajansi, @AACanli" X hesaplarından da anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı
MSB: Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsterdik ki FETÖ elebaşı yaptıklarının hesabını versin, ömür boyu hapislerde çürüsün
Beşiktaş'ta 29 kişinin yangında öldüğü gece kulübünde keşif yapıldı
Gazi Kerime Akay: 15 Temmuz gazilerinin bugün bayram günüdür

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Bakan Işıkhan: (Yenidoğan soruşturmasındaki hastaneler) Ödemeleri durduruldu, cezaları da tahsil ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk olacak

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin kurulan komisyonda görev yapan doktor, yaşanan süreci anlattı

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin kurulan komisyonda görev yapan doktor, yaşanan süreci anlattı
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlıkta bölgesinde lider olabilecek bir ülke

Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlıkta bölgesinde lider olabilecek bir ülke
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet