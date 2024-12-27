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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Son 6 ayda birçok hekim ataması yaptık, daha da yapacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önceliğimiz 'koruyucu sağlık' dediğimiz, insanların bedenlerine bakmak, sağlıklarını korumalarını temin etmek. Onun için aile hekimliklerini önemsiyoruz" dedi.

Fırat Çakır, Hakan Mehmet Şahin  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Son 6 ayda birçok hekim ataması yaptık, daha da yapacağız Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'daki temasları kapsamında Vali Recep Soytürk'ü ziyaret eden Memişoğlu, kentteki yatırımlar hakkında brifing aldıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Bakan Memişoğlu, bugün Trakya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Tekirdağ'a geldiklerini, burada ilgililerle sağlık hizmetlerini değerlendireceklerini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin en iyi olduğu şehirlerden Tekirdağ'da "Şehir Hastanesi" modelinin de çok iyi uygulandığını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da 12 kamu, 1 üniversite, 7 de özel hastane bulunuyor. Daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için ne yapılabilir, bugün onu değerlendireceğiz. Özellikle bazı branşlarda uzman hekim ihtiyacının tamamlanması için çalışmalar yaptığımızı belirtmek isterim. Son 6 ayda birçok hekim ataması yaptık, daha da yapacağız. Üniversitemizi de destekleyeceğiz. Daha iyi sağlık hizmeti vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, hep beraber çalışıyoruz.

Önceliğimiz 'koruyucu sağlık' dediğimiz, insanların bedenlerine bakmak, sağlıklarını korumalarını temin etmek. Onun için aile hekimliklerini önemsiyoruz. İnsanlarımızın sigara ve alkol bağımlılığı başta olmak üzere hareketsizlik ve beslenme bozukluğuna bağlı kilo sorunlarının olduğunu özellikle belirtmek isterim."

Bakan Memişoğlu, Tekirdağ nüfusunun göçle sürekli arttığına fakat doğurganlık oranının düşük olduğuna dikkati çekerek, sağlık açısından bu hususun bertaraf edilmesi için çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Toplantıda, Vali Soytürk'ün yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de yer aldı.

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