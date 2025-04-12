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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Dilhan Türker Yıldız  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü

Ankara

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle bulunduğumuz Antalya'da dost ve kardeş ülke Kosova'nın Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile bir araya geldik. Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi bağları ve güçlü ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk. İkili görüşmelerimizin birlikteliğimizi pekiştireceğine ve işbirliği anlayışımızı güçlendireceğine gönülden inanıyorum."

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