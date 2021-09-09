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Gündem, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadelede simge bir gün' paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, bugün saat 18.00'de gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 09.09.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadelede simge bir gün' paylaşımı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00'de buluşmak üzere."

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