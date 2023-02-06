Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.
İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı TEYAKKUZDAYIZ. Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 ACİL ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 Ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak. pic.twitter.com/6jgpbEK8DT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2023
Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.