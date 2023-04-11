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Sağlık Bakanı Koca, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü yaptı

Burcu Çalık Göçümlü  | 11.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Sağlık Bakanı Koca, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü yaptı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Togg ile ilk sürüşüne ilişkin videoyu paylaştı.

Koca, bu paylaşımına, "60 yıllık hayalimiz yollarda. Togg, Bakanlığımızın yeni makam aracı." notunu düştü.


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