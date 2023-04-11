Sağlık Bakanı Koca, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü yaptı
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Togg ile ilk sürüşüne ilişkin videoyu paylaştı.
60 yıllık hayalimiz yollarda.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2023
Togg, bakanlığımızın yeni makam aracı. pic.twitter.com/oNhEBtxiKq
Koca, bu paylaşımına, "60 yıllık hayalimiz yollarda. Togg, Bakanlığımızın yeni makam aracı." notunu düştü.
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