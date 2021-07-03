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Gündem, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 03.07.2021
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu

Ankara

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

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