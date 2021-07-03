Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.