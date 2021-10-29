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Gündem, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 29.10.2021
Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
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