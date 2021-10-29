Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.