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Sağlık Bakanı Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli iki hekime saldıran şüphelinin tutuklanması dolayısıyla yargıya teşekkür etti.

Ömer Olcay   | 26.02.2022
Sağlık Bakanı Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir." ifadelerini kullandı.

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