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Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'te bir hekimi ağır yaralayan kişinin tutuklandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir hekimin ağır yaralandığı şiddet olayına ilişkin, bir kişinin tutuklandığını, diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Yeşim Sert Karaaslan  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'te bir hekimi ağır yaralayan kişinin tutuklandığını bildirdi

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir özel hastanede, hemşirelere sözlü ve fiziki müdahaleyle başlayan şiddet olayının, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdüğünü hatırlattı.

"Bir hekim arkadaşımız, durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi." bilgisini veren Koca, tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Koca, "Olay sebebiyle bir kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek; buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyuyla yeneceğiz."

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