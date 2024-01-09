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Sağlık Bakanı Koca: Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırıya uğrayanların tedavileri sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in tedavilerinin sürdüğünü, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Mehmet Tosun, Zeynep Rakipoğlu  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Sağlık Bakanı Koca: Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırıya uğrayanların tedavileri sürüyor

Ankara, İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralanan Usta ve Erdem ile cami cemaatine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Olayın ardından, üç yerinden yara alan Usta'nın Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirten Koca, halen yoğun bakımda olan Usta'nın yarın servise çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Bir yerinden yara alan Erdem'in tedavisinin ise kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ettiğini, damarlarında zedelenme ve aktif kanamanın bulunmadığını kaydeden Koca, "İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, güven ve teslimiyet mekanı olan ibadethanede, camide yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamanın, şiddete karşı tavır almanın herkesin boynunun borcu olduğunu belirterek, Usta ve Erdem'e acil şifa diledi.

İstanbul Üniversitesinden açıklama

İstanbul Üniversitesi X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Dün akşam Fatih Camisi'ndeki menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan biri İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencimiz Bilal Erdem'dir. Öğrencimizin sağlık durumu daha iyidir." ifadeleri kullanıldı.

Erdem'e ve aynı saldırıda yaralanan Fatih Camisi İmamı Galip Usta'ya acil şifalar dileğinde bulunulan açıklamada, Erdem'in tedavisinin devam ettiği Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Başhekim Prof. Dr. Sedat Altın'a ve çalışanlara teşekkür edildi.

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