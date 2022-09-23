Sağlık Bakanı Koca: Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül'de düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 911 kontenjan planlandığını, kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Eylül'de düzenlenen TUS'a 24 bin 459 uzman adayının katıldığını aktardı.
4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 23, 2022
Koca, "Bu dönem için eğitim kurumlarına 9 bin 338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dahil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.