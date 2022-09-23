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Sağlık Bakanı Koca: Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül'de düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 911 kontenjan planlandığını, kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 23.09.2022
Sağlık Bakanı Koca: Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Eylül'de düzenlenen TUS'a 24 bin 459 uzman adayının katıldığını aktardı.

Koca, "Bu dönem için eğitim kurumlarına 9 bin 338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dahil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi." ifadesini kullandı.

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