Sağlık Bakanı Koca, Düzce depreminde yaralı sayısının 93 olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremde, yaralı sayısının son belirlemelere göre 93 olduğunu bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
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DÜZCE Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2022