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Gündem, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Hamdi Çelikbaş   | 06.07.2021
Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi

Ankara

Koca, 5 Temmuz Pazartesi uygulanan aşı miktarını, Twitter hesabından paylaştı.

1 milyon 81 bin 352 doz aşı uygulandığını bildiren Koca, "Yarın sabah yeni randevularla bu sayıyı aşalım." ifadesini kullandı.

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