Sağlık Bakanı Koca dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını açıkladı.
Ankara
Koca, 5 Temmuz Pazartesi uygulanan aşı miktarını, Twitter hesabından paylaştı.
1 milyon 81 bin 352 doz aşı uygulandığını bildiren Koca, "Yarın sabah yeni randevularla bu sayıyı aşalım." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.