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Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hamdi Çelikbaş  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Ankara

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaatı alanında çalışmalar devam ediyor. Yeni yatırımlarla Hatay'da sağlık hizmetlerinin daha yüksek bir oranda yerleşik kurumlarca verilmesini sağlayacağız. Zamanla yarışımız, depremzede halkımız için." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımında inşaat alanındaki çalışmalardan fotoğraflara da yer verdi.

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