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Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını, şu ana dek can kaybı olmadığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.07.2022
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

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