Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada 'mavi' kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı'nın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu.
Ankara
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun." ifadelerini kullandı.
AĞRI, bugün %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında! Turuncu ve Sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Covid-19’a karşı, tüm illeriyle Mavi bir Türkiye Risk Haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021
Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.