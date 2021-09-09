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Gündem, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada 'mavi' kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı'nın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu.

Cemil Murat Budak   | 09.09.2021
Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada 'mavi' kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun." ifadelerini kullandı.

Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.

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