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Sağlık Bakanı Koca: 81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem için tüm illerden yeterli sayıda ekibin afet bölgelerinde arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 06.02.2023
Sağlık Bakanı Koca: 81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında

Ankara

Koca, Twitter hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

"81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor." bilgisini veren Koca, hava ve kara ambulanslarının da bölgede hizmette olduğunun altını çizdi.

Koca, "Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay'dan yürütüyoruz." açıklamasında bulundu.

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