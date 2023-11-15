Dolar
28.67
Euro
31.15
Altın
1,962.76
ETH/USDT
2,017.80
BTC/USDT
36,380.00
BIST 100
7,665.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’daki El Ariş Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla oynayacağı özel karşılaşma ve Galler ile yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçları hazırlıklarını Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.
logo
Gündem

Sağlık Bakanı Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesini planlıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Sağlık Bakanı Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesini planlıyoruz

Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “(Türkiye’ye Gazze’den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır’dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesini planlıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"ne özel Filistin kitabı ve sergisi
Emine Erdoğan ile "first lady"lerden Filistin için dünyaya ortak çağrı
Gazzeli bazı kanser hastaları ile refakatçileri Türkiye'ye getirilecek
MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesini planlıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesini planlıyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet