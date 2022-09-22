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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü’de açıklamalarda bulunuyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Ruslan Rehimov   | 22.09.2022
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Koca, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Koca, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk koydu.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Koca, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı.

Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Koca, şehitliğin anıt defterine şunları yazdı:

"Ermeni ve Bolşevik çetelerin can Azerbaycan'ı işgaline karşı koymak amacıyla 1918'de Nuri Paşa komutasında kurulan ve bu uğurda 1132 şehit veren Kafkas İslam Ordusunun kahraman askerleri. Aynı tarihi, aynı kültürü, aynı dili ve dini paylaşan Türkiye ve Azerbaycan arasında asırlardır devam eden kardeşlik ilişkisinin ve aynı zamanda sizlerin 104 yıl öncesinde yaptığı kahramanlıklar ve bizlere bıraktığı kutsal mirasın bir gereği olarak bugün de aynı duygularla her alanda yan yana, omuz omuzayız. Türkiye ve Azerbaycan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun."

Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılacak Bakan Koca, mevkidaşı Musayev'le görüşme gerçekleştirecek ve sağlık sektörü çalışanlarıyla buluşacak.

Koca, yarın Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret edecek.

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