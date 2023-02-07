Sabiha Gökçen Havalimanından 7 bin 300 kişi arama kurtarma için deprem bölgesine gönderildi
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 7 bin 300 kişi Sabiha Gökçen Havalimanından deprem bölgesine gönderildi.
İstanbul
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü ve profesyonel ekipleri deprem bölgesine sevk etmek için dünden beri Sabiha Gökçen Havalimanından 39 sefer gerçekleştirildi.
Bu seferlerde 1970'i gönüllü, 5 bin 330'u profesyonel olmak üzere 7 bin 300 kişi deprem bölgelerine taşındı.
Aynı havalimanından Malezya Özel Arama Kurtarma Timi'ne (SMART) bağlı 75 uzman da deprem bölgesine sevk edildi.
"Ne kadar cana dokunursak bizim için önemli"
İHH Arama Kurtarma ekibinden Habil Tanış ve arama kurtarma köpeği "Patron" da Kahramanmaraş'a hareket etmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.
Burada AA muhabirine açıklama yapan Tanış, "Köpeğimiz 'Patron' ile oradan ne kadar cana dokunabilirsek bu amaç doğrultusunda gitmeye çalışıyoruz. Diğer arama kurtarma köpeklerimiz de orada." dedi.
Sağlık personeli Cebrail Gültekin de "Öncelikle acıları paylaşmaya gidiyoruz, orada olan kardeşlerimiz bizden yardım bekliyor. Sağlıkçı olarak, İHH, Akut hep beraber bir araya geldik. Ne kadar cana dokunursak bizim için o kadar önemli." ifadelerini kullandı.
Millet olarak üzgün olduklarını ve ilk geceden itibaren uyuyamadıklarını belirten sağlık personeli Birgül Bal da şunları söyledi:
"Uyuyamadığımız için biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Sağlıkçı olarak, bir tane hastanın yaralarını sarsak bile bizim için çok önemli. Gitmek istiyoruz bir an önce. Herkes çok sabırsızlanıyor gitmek için, havalimanında birbirinin üstüne çıkıyor. Elimizden geldiğince maddi ve manevi olarak yardımcı olalım. Sağlık malzemeleri olanlar lütfen yardıma gelsin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.