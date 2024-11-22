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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşların bir kısmı yapılamayacak

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyecek.

Kenan Irtak  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşların bir kısmı yapılamayacak

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.


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