Dolar
18.83
Euro
20.21
Altın
1,877.66
ETH/USDT
1,673.20
BTC/USDT
23,061.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır’da Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor Kurtarma ekipleri, Hatay Türkmenbaşı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda 5 kişilik aileyi enkaz altından kurtarıyor
logo
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşlar yüzde 50 azaltıldı

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 50 azaltmaya gidildi.

Tansel Parlak   | 08.02.2023
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşlar yüzde 50 azaltıldı

İstanbul

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan karar doğrultusunda yarın, daha önce yapılan iptallere ilave olarak uçuşlarda toplamda yüzde 50 azaltma yapıldı.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Ayrıca daha önce yapılan sefer azaltma planına ek olarak bugünkü uçuşlar için de yüzde 10 daha azaltmaya gidildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Adana'da vatandaşlar kendilerine gelen yardımları diğer illerdeki depremzedelere gönderdi
IC Holding, 20 bine yakın vatandaşın barınma ihtiyacına destek verecek
Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek
Cezayir Meclis Başkanı’ndan Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Benzer haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşlar yüzde 50 azaltıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşlar yüzde 50 azaltıldı

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm etkinlikleri iptal etti

Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kar yağışı nedeniyle durduruldu

Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kar yağışı nedeniyle durduruldu
İzmir'de vapur seferleri yeniden iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri yeniden iptal edildi

Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet