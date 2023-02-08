Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşlar yüzde 50 azaltıldı
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 50 azaltmaya gidildi.
İstanbul
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan karar doğrultusunda yarın, daha önce yapılan iptallere ilave olarak uçuşlarda toplamda yüzde 50 azaltma yapıldı.
Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.
Ayrıca daha önce yapılan sefer azaltma planına ek olarak bugünkü uçuşlar için de yüzde 10 daha azaltmaya gidildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.