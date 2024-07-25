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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak

İstanbul

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak
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