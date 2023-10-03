Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 7,6 milyon liralık 15 kol saatine el konuldu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, piyasa değeri 7 milyon 552 bin lira olan 15 kol saati ele geçirildi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dubai Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs, yakın takibe alındı.
Pasaport kontrollerinde, şahsın Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler, bu kişiye ait valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasına sevk etti.
Şahsın üzerinde yapılan aramada, giydiği varis çoraplarına gizlenmiş, orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 kol saatine el konuldu. Saatlerin piyasa değerinin 7 milyon 552 bin lira olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.