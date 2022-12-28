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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu

İstanbul Tuzla'da, doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu öğrenildi.

Kenan Irtak   | 28.12.2022
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.


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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu

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