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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda salgın döneminin en fazla yolcu sayısına ulaşıldı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün ulaşılan 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin rekoru kırıldı.

Kenan Irtak   | 26.06.2021
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda salgın döneminin en fazla yolcu sayısına ulaşıldı

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, aşılamanın yaygınlaşmasıyla seyahat edenlerin sayısı artmaya başladı. Bu artışlar Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görülmeye başlandı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün salgın döneminin en yoğun günlerinden biri yaşandı.

Havalimanında 25 Haziran'da 393'ü iç hat, 210'u dış hat olmak üzere toplam 603 uçuş gerçekleşirken, iç hatlarda 62 bin 445, dış hatlarda 27 bin 732, toplamda 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

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