Sabiha Gökçen Havalimanı'nda salgın döneminin en fazla yolcu sayısına ulaşıldı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün ulaşılan 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin rekoru kırıldı.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, aşılamanın yaygınlaşmasıyla seyahat edenlerin sayısı artmaya başladı. Bu artışlar Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görülmeye başlandı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün salgın döneminin en yoğun günlerinden biri yaşandı.
Havalimanında 25 Haziran'da 393'ü iç hat, 210'u dış hat olmak üzere toplam 603 uçuş gerçekleşirken, iç hatlarda 62 bin 445, dış hatlarda 27 bin 732, toplamda 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.