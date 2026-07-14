İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne 15 Temmuz için özel aydınlatma İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılacak.

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan görsel anma, gece boyunca devam edecek ve havalimanını kullanan yerli yabancı binlerce yolcuya görsel bir şölen sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, 15 Temmuz'un, milletin vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıktığı eşsiz bir demokrasi destanı olduğunu belirterek, "FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) başta olmak üzere ülkemizin bekasına ve birliğine kasteden tüm terör örgütlerine karşı milletçe yürüttüğümüz kararlı mücadeleden asla ödün vermeyeceğiz. Bu destanın 10. yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.