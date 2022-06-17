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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: (Tahıl) İhracat kaynağımızla tüketiciye tedarik edileceğini düşünüyorum

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Türkiye'nin bir nakliye ve lojistik merkezi olarak kullanılması da dahil olmak üzere, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için ek alanlar görüyoruz." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 17.06.2022
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: (Tahıl) İhracat kaynağımızla tüketiciye tedarik edileceğini düşünüyorum Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

St. Petersburg

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin Rusya için önemli bir ticari ortak olduğunu belirterek, "Türkiye'den Rusya'ya, Rusya'dan da Türkiye'ye ürünlerin teslimatı için Türkiye'nin bir nakliye ve lojistik merkezi olarak kullanılması da dahil olmak üzere, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için ek alanlar görüyoruz." dedi.

Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin uzun süredir Rusya için önemli bir ekonomik ve ticari ortak olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli temas halinde olduğunu belirten Novak, "Ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 57 artarak 33 milyar dolara ulaştı ve karşılıklı ticareti artırmak için görevler yerine getiriliyor." dedi.

Rusya'da ve Türkiye'de karşılıklı büyük yatırım projeleri yürütüldüğünü bildiren Novak, "Büyük yatırım projeleri arasında TürkAkım, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve GAZ kamyon fabrikası da bulunuyor. Turizm noktasında da önemli bağlarımız var." diye konuştu.

Novak, Türkiye'de çok sayıda Rus şirketinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade ederek, özel ekonomik bölgeler oluşturulduğunu, ticaret ve ekonomik ciro sağlamak için destekledikleri birçok küçük ve orta ölçekli işletme bulunduğunu anlattı.

"Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğini geliştirmek için önemli fırsatlar görüyoruz"

Aleksandr Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğini geliştirmek için önemli fırsatlar gördüklerini ifade ederek, "Türkiye'den Rusya'ya, Rusya'dan da Türkiye'ye ürünlerin teslimatı için Türkiye'nin bir nakliye ve lojistik merkezi olarak kullanılması da dahil olmak üzere, ülkelerimiz arasındaki bu tür iş birliğinin geliştirilmesi için ek alanlar görüyoruz." dedi.

Rusya'da üretilmeyen ekipmanların tedarikinin de gündemdeki konular arasında yer aldığını anlatan Novak, "Örneğin, bu tür ekipmanların üretiminin Rusya'da yerelleştirilmesi, üçüncü ülkelerden teslimatlar... Bütün bu konuları hükümetler arası komisyonlar düzeyinde, Türk yetkililerle ve kendi aramızdaki iş düzeyinde tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rusya, Türkiye için her zaman önemli bir tahıl tedarikçisi"

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, daha fazla ortak iş birliği geliştirilmesine yönelik St. Petersburg'ta dün Rus ve Türk iş dünyasının toplantılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte bu konuda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Novak, "İşletmelerin projeleri uygulayabilmesi, maliyetleri ve idari engelleri azaltabilmesi bizim için önemli ve meslektaşlarımla birlikte yaptığımız da bu. İş birliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın Türkiye için her zaman önemli bir tahıl tedarikçisi olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle burada belirli bir sorun görmüyoruz. Üretici olan firmalarımız, bunlar ticari konular ve şirketler birbirleriyle anlaşıyorlar, ihracat potansiyelimiz ve kaynağımızla tüketiciye yeterince tedarik edileceğini düşünüyorum." dedi.

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